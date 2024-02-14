Петербургский суд отменил выдворение афганской журналистки

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге Красносельский районный суд прекратил исполнение решения о выдворении гражданки Афганистана Кобры Хассани, осужденной за неудачную попытку незаконно уплыть на судне из санкт-петербургского порта в Европу, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В мае 2023 года Кировский районный суд северной столицы привлек афганскую журналистку Хассани к ответственности по ч.3.1 ст.18.8 КОАП (нарушение иностранным гражданином правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания)) в виде штрафа в 5 тысяч рублей с выдворением из России. Ее поместили в Центр временного содержания иностранцев (ЦВСИГ).

Накануне суд признал гражданку Афганистана виновной по ч.3 ст.30 и ч.3 ст.322 УК (покушение на незаконное пересечение госграницы России). Ее приговорили к двум годам в колонии-поселении. Наказание Хассани считается отбытым, так как было зачтено время, проведенное под стражей.

Позже пристав обратился в Красносельский районный суд с ходатайством о продлении срока содержания Хассани под стражей на 90 суток, чтобы исполнить решение о выдворении иностранки из России.

Ее адвокат просила суд прекратить исполнение постановления в части принудительного выдворения и содержания, а также освободить женщину из ЦВСИГ.

"Судом было установлено, что до настоящего времени Хассани содержится в центре, в отношении нее действует мера пресечения в виде подписки о невыезде, в связи с чем ее принудительное выдворение за пределы территории РФ невозможно, а длительное содержание в ЦСВИГ при том, что срок дальнейшего содержания не определен, необходимо рассматривать как чрезмерное ограничение ее прав и свобод", - отмечает пресс-служба судов.

На этом основании ходатайство пристава оставлено без удовлетворения, а прошение защитника - удовлетворено.

"Суд прекратил исполнение постановления Кировского районного суда по ч.3.1 ст. 18.8 КоАП в отношении Кобры Хассани в части принудительного выдворения и содержания в ЦВСИГ. Хассани освобождена из ЦВСИГ", - информирует пресс-служба судов.

13 февраля суд в Петербурге вынес приговор группе афганцев, которые пытались незаконно уплыть из Петербурга в Европу. Среди них была Хассани. Также наказание назначили двоим организаторам нелегального пересечения границы: один признан виновным еще и по ч.5 ст.291 УК (дача взятки) и приговорен к четырем годам колонии строгого режима, второй получил два года в колонии-поселении (зачтен срок содержания под стражей).

В 2022 году 12 граждан Афганистана, полагая, что законным способом получить разрешение на въезд в страны ЕС и статус беженца они не смогут, а по прибытии могут быть депортированы на родину, договорились с группой, которая за деньги занималась организацией незаконного пересечения российской границы. Начальник отдела пограничного контроля в порту Санкт-Петербург, действуя в рамках оперативных мероприятий, согласился за вознаграждение в $1,5 тысячи за каждого мигранта незаконно поместить их в судно, следовавшее в ЕС, без паспортного и пограничного контроля.

Соучастники не довели до конца свой умысел, так как были задержаны.

Как писал "Коммерсантъ", Хассани, по ее собственным словам, до 2021 года работала на одном из афганских телеканалов и активно боролась за права женщин.