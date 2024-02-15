Что случилось этой ночью: четверг, 15 февраля

Пожар в центре Москвы на Пушкинской площади, стрельба в Канзас-Сити, Путин прокомментировал свое интервью Карлсону

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Нефтебаза загорелась в Курской области после атаки украинского дрона. По предварительной информации, пострадавших нет.

- Пожар возник в здании "Известия Hall" в центре Москвы на площади 1,5 тыс. кв. м. Возле здания частично перекрыто автомобильное движение.

- Четверо мужчин устроили перестрелку из травматического оружия в центре Москвы. Три человека обратились за медицинской помощью, еще один участник конфликта задержан.

- Один человек погиб, многие получили ранения во время стрельбы в Канзас-Сити. Три человека находятся в критическом состоянии, пятеро - в тяжелом.

- Петербургский суд отменил выдворение афганской журналистки. До 2021 года она активно боролась за права женщин в Афганистане.

- Путин дал большой комментарий по интервью с Карлсоном. Он посетовал на отсутствие "острых вопросов".