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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Нефтебаза загорелась в Курской области после атаки украинского дрона

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о пожаре на нефтебазе в Курском районе в результате атаки украинского БПЛА.

"В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Роман Старовойт Курская область
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