Пожарные поезда привлекли к тушению огня на курской нефтебазе после атаки БПЛА

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Пожарным удалось не допустить распространения огня на нефтебазе в Курской области, где произошло возгорание после атаки украинского беспилотника, к тушению возгорания привлечены пожарные поезда, сообщил губернатор Роман Старовойт.

"В Курском районе продолжается ликвидация пожара после последствий атаки со стороны ВСУ. На месте происшествия по повышенному номеру работают пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Курской области и аварийно-спасательной службы комитета региональной безопасности Курской области. Благодаря профессионализму специалистов удалось не допустить распространения огня. Для тушения привлекаются пожарные поезда", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Он уточнил, что на месте работают 165 человек и 35 единиц техники.

Ранее Старовойт сообщил, что в результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации, пострадавших нет.