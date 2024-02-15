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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

В МИД подтвердили сохранение эпизодических контактов с США на разных уровнях

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Высокопоставленные российские и американские чиновники эпизодически контактируют, Россия доносит до США свою позицию, в том числе по украинской проблематике, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Его попросили прокомментировать информацию о том, что в январе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и помощник президента России Юрий Ушаков поговорили по телефону и обсудили в том числе Украину.

"Я не комментирую содержание контактов по различным линиям и на различных уровнях. Эпизодически телефонные разговоры бывают, и высокопоставленные официальные лица с обеих сторон обмениваются оценками", - сказал Рябков.

"С нашей стороны доводятся все необходимые сигналы до администрации США, но я не готов - и это вообще не в правилах дипломатического общения - раскрывать содержание подобного рода контактов", - добавил он.

Замглавы МИД подчеркнул, что не может раскрывать "тематику разговоров, которые когда-то имели место, тем более контактов, которые осуществляются в формате передачи неофициальных записок или нот".

"Украина присутствует как сюжет, наш сигнал понятен и очевиден: эскалация это то, что сейчас находится в центре американского курса. Очень опасно. Вот этот сигнал мы до них доводили и будем доводить по всем доступным каналам", - сказал Рябков.

Сергей Рябков США МИД Украина Юрий Ушаков Джейк Салливан
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