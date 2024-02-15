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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Хуснуллин призвал постараться и повторить прошлогодний объем ввода жилья в России

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Повторить достигнутые в 2023 году показатели по вводу жилья в России будет непросто, но нужно постараться, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию. Его цитирует сайт правительства.

"По данным Росстата, в январе общий ввод жилья составил более 12,1 млн кв.м, что сопоставимо с прошлым годом. Также отмечу увеличение среднего показателя градпотенциала до 441,3 млн кв.м. Особое внимание прошу уделить комплексному развитию населенных пунктов. (...) Повторить достигнутые в 2023 году объемы будет очень непросто, но нужно приложить все усилия", -сказал он.

В 2023 году в стране ввели рекордные 110 438,5 тысячи кв.м жилья (+7,5% относительно 2022 года). Как отмечал вице-премьер, более 51 млн кв.м пришлось на многоквартирные дома, около 59 млн кв.м - на ИЖС.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что по программе "Стимул" в 2024 году планируется построить 161 объект в 38 регионах.

"По одному из самых востребованных федпроектов - формированию комфортной городской среды - планируется благоустроить 3 917 общественных и 2584 дворовые территории, из которых на сегодняшний день уже благоустроено 11 общественных территорий, а на 162 ведутся работы", - добавил министр.

Марат Хуснуллин Ирек Файзуллин Росстат Минстрой
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