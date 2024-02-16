Путин в Челябинске посетит завод роботов и индустриальный парк "Станкомаш"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин продолжает инспектировать промышленный потенциал Урала: в пятницу он посещает предприятия в Челябинске.

Путин приехал на "Завод роботов", созданный на базе Челябинского кузнечно-прессового завода с целью серийного производства и сборки промышленных роботов.

Задача предприятия - снизить зависимость отечественной промышленности от импорта робототехнической продукции.

Планируется также, что президент посетит "индустриальный парк "Станкомаш" - основную площадку промышленной группы (ПГ) "КОНАР" (специализируется на производстве продукции для проектов в нефтегазовом секторе, в том числе СПГ-проектов, судостроения, энергетики, промышленного и гражданского строительства).

На территории индустриального парка у президента запланированы совещание и встреча с рабочими.

Путин прибыл в Челябинск из Свердловской области, где накануне посетил "Уралвагонзавод" и завод "Уральские локомотивы", провел совещание по строительству высокоскоростных железнодорожных магистралей.