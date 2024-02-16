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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани уже нет

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Очередь к досмотровому пункту при въезде на Крымский мост полностью устранена со стороны полуострова, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Уточняется, что со стороны Крымского полуострова в очереди остаются 315 транспортных средств, а ожидание досмотра составляет около часа.

Ранее сообщалось, что Крымский мост был перекрыт для движения автотранспорта в пятницу днем дважды: в 13:00 - менее чем на полчаса, около 15:00 - на полтора часа. Одновременно с вторым перекрытием в Севастополе объявлялась воздушная тревога. К 17:00 с обеих сторон моста в очереди на досмотр стояло почти 900 машин.

Проезд по Крымскому мосту разрешен для легковых автомобилей и автобусов. Они проходят ручной досмотр или стационарный сканер, на который направляются загруженные машины. В сообщениях об очередях речь идет о количестве машин, ожидающих ручного досмотра. С каждой стороны моста действует более 40 постов ручного досмотра сотрудниками транспортной безопасности.

Крымский мост
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