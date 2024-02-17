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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Курской области

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Жителей Белгорода и Белгородского района предупредили об угрозе ракетной опасности.

"По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - сказано в официальном оповещении местной администрации.

Также о ракетной опасности в ночь на субботу объявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Ракетная опасность в Курской области! Запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Роман Старовойт Белгород Курская область
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