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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Ракетная опасность вновь объявлена в Курской области

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о новом сигнале ракетной опасности в регионе.

"Ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", - написал Старовойт в своем телеграм-канале в субботу.

Это второе оповещение о ракетной опасности в Курской области за текущую ночь.

Роман Старовойт Курская область
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