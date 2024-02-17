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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Еще 10 беспилотников сбиты в Брянской, Воронежской и Калужской областях

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Системы ПВО в ночь на субботу сбили украинские беспилотники над территориями Брянской, Воронежской, Калужской областей.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средствами противовоздушной обороны над регионом было сбито два украинских дрона.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о пяти сбитых украинских дронах над регионом за прошедшую ночь. Беспилотники уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил еще о трех сбитых дронах ВСУ в течение ночи в регионе. "Помимо уничтоженных сегодня ночью четырех БПЛА утром на территории Людиновского района был уничтожен еще один БПЛА. Два БПЛА были уничтожены на территории Козельского района", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу утром.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 февраля 2024 годаВоенная операция на Украине
Брянская область Воронежская область Калужская область
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