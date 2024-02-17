Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Медики сообщили о борьбе за жизнь одного из пострадавших при обстреле Белгорода

Медики сообщили о борьбе за жизнь одного из пострадавших при обстреле Белгорода
Фото: Николай Гынгазов/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Медики продолжают оказывать стационарную помощь 14 пострадавшим при обстреле ВСУ торгового центра в Белгороде, в том числе двум детям, сообщили в Минздраве России.

"Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в субботу.

Состояние пяти пациентов, в том числе одного ребенка, врачи оценивают как тяжелое. Еще восемь пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.

В результате обстрела Белгорода 15 февраля пострадали 19 человек. Погибли семь человек.

Минздрав РФ Белгород
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Несколько человек пострадали при детонации боеприпаса в спортшколе в Мелитополе

Крупный пожар в производственном здании в Ижевске полностью ликвидирован

Правительство РФ упростило условия участия в госпрограмме по репатриации

Минобороны РФ сообщило о перехвате 33 беспилотников над пятью регионами

Открытое пламя потушили в производственном здании в Ижевске

Открытое пламя потушили в производственном здании в Ижевске

Путин потребовал вынести вредное производство ЧЭМК за черту Челябинска

Олег Тиньков признан иноагентом

Олег Тиньков признан иноагентом

Что произошло за день: пятница, 16 февраля

Росстат отметил снижение естественной убыли населения России в 2023 году на 17,4%

Прокуратура Москвы предостерегла граждан от участия в несогласованных акциях

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });