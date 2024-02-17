Медики сообщили о борьбе за жизнь одного из пострадавших при обстреле Белгорода

Фото: Николай Гынгазов/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Медики продолжают оказывать стационарную помощь 14 пострадавшим при обстреле ВСУ торгового центра в Белгороде, в том числе двум детям, сообщили в Минздраве России.

"Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в субботу.

Состояние пяти пациентов, в том числе одного ребенка, врачи оценивают как тяжелое. Еще восемь пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.

В результате обстрела Белгорода 15 февраля пострадали 19 человек. Погибли семь человек.