Спасатели эвакуировали с оторвавшейся на Сахалине льдине всех рыбаков

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Эвакуация рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине завершилась, все люди доставлены на берег, сообщает региональное ГУ МЧС России.

"Эвакуировано и доставлено на берег 82 человека. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отрыв ледового поля шириной 50 метров произошел в Охотском море в районе села Стародубское. В километре от берега оказалось чуть менее сотни человек.

Как сообщалось, утром группа людей оказалась на оторвавшейся льдине. Изначально сообщалось, что помощи ждут 14 человек, однако оказалось, что рыбаков в несколько раз больше.