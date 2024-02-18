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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Электроснабжение восстановлено в Ростовской и Волгоградской областях

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Энергетики полностью завершили работы по восстановлению электроснабжения в Волгоградской области после непогоды, сообщается в воскресенье в телеграм-канале Минэнерго РФ.

"В Ростовской области электроснабжение бытовых потребителей восстановлено. Остаются 0,32 МВт промышленных пользователей", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщили "Интерфаксу" в департаменте связей с общественностью и СМИ "Россети Юг", основной причиной технологических нарушений стало падение обледеневших веток и деревьев из-за пределов охранных зон на линии электропередачи, обрыв проводов под тяжестью льда, а также падение опор, вызванное многократно усилившейся нагрузкой из-за ледяной корки. Кроме того, после обильных дождей стали непроходимы дороги, это затрудняет проезд спецтехники к местам нарушений.

Всего в зоне отключения в Ростовской области оказались 189 населенных пунктов в 12 муниципальных округах. Из-за непогоды в ряде районов Ростовской и Волгоградской областей были закрыты детсады, на дистанционное обучение переведены школы.

Ростовская область Волгоградская область
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