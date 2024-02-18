Выпускные в российских школах в этом году пройдут с 28 по 29 июня

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Последние звонки в текущем году в России пройдут 24 и 25 мая, а выпускные 28 и 29 июня, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Приняли решение по поводу проведения последних звонков в регионах. Провести последние звонки 24-25 мая, а 28 и 29 июня провести выпускные вечера", - сказал он журналистам в воскресенье.

Традиционно последний звонок проходит 25 мая, выпускной проводится с 22 по 30 июня.