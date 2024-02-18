Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Выпускные в российских школах в этом году пройдут с 28 по 29 июня

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Последние звонки в текущем году в России пройдут 24 и 25 мая, а выпускные 28 и 29 июня, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Приняли решение по поводу проведения последних звонков в регионах. Провести последние звонки 24-25 мая, а 28 и 29 июня провести выпускные вечера", - сказал он журналистам в воскресенье.

Традиционно последний звонок проходит 25 мая, выпускной проводится с 22 по 30 июня.

Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны РФ заявило о контроле Авдеевки и продвижении на глубину 8,6 км

Самолет АК "Алроса" был поврежден при контакте со спецтехникой в Новосибирске

Спасатели эвакуировали с оторвавшейся на Сахалине льдине всех рыбаков

Свыше 20 человек спасены на Сахалине с оторвавшейся льдины

На Сахалине десятки рыбаков оказались в море на оторвавшейся льдине

Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки

Тракторист пострадал при обстреле белгородского села со стороны ВСУ

Что произошло за день: суббота, 17 февраля

Медики сообщили о борьбе за жизнь одного из пострадавших при обстреле Белгорода

Медики сообщили о борьбе за жизнь одного из пострадавших при обстреле Белгорода

Несколько человек пострадали при детонации боеприпаса в спортшколе в Мелитополе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });