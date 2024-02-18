Посольство РФ призвало давно живущих на Шри-Ланке россиян вернуться на фоне инцидентов

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Персонал отеля Rainbow Surf Beach Hotel в населенном пункте Хабарадува на Шри-Ланке домогался трех российских туристок, сообщило посольство РФ в Коломбо.

"Посольство России в Шри-Ланке проинформировано об инциденте, случившемся в ночь с 14 на 15 февраля в Rainbow Surf Beach Hotel (н.п. Хабарадува, округ Галле, Южная провинция) с тремя российскими туристами. В отношении росгражданок, по их словам, имели место домогательства и непристойное поведение со стороны персонала отеля", - говорится в сообщении посольства в его телеграм-канале.

После этого в отеле произошла драка с участием россиянина, находящегося на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица. "Хотели бы отметить, что это уже не первая подобная жалоба на указанный отель", - сообщило посольство.

В сообщении также говорится, что консульским отделом посольства "предпринимаются все возможные меры реагирования на это происшествие".

"В связи с участившимися инцидентами с участием росграждан, прежде всего, находящихся в островном государстве уже длительное время, посольство призывает постоянно проживающих в Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на родину", - заявило посольство.