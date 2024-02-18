В Центре мониторинга связали сбой Telegram с проблемой внутренней инфраструктуры

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Массовый сбой в работе Telegram, по предварительной информации, связан с работой внутренней инфраструктуры сервиса, сообщили в воскресенье в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), созданного в рамках реализации закона о суверенном рунете.

"Дежурная служба ЦМУ ССОП фиксирует массовый сбой в работе Telegram. Предварительно, он вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проблема затронула несколько стран, включая Россию.

По данным ресурсов, отслеживающих сбои в работе интернет-сервисов, пользователи из разных стран мира начали жаловаться на проблемы в работе Telegram около 15:00 по московскому времени.

ЦМУ ССОП создан на базе подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ).