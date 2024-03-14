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Экс-гендиректор "Ленфильма" Щербаков заочно арестован по делу о вымогательстве

Экс-гендиректор "Ленфильма" Щербаков заочно арестован по делу о вымогательстве
Фото: Роман Пименов/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего генерального директора киностудии "Ленфильм" Федора Щербакова по уголовному делу о вымогательстве, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"В отношении Щербакова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в РФ", - сообщили в суде в четверг.

По данным суда, Щербакову вменяется вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере (п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ). Он объявлен в международный розыск.

Как пояснил в суде следователь, было установлено, что Щербаков уехал в Турцию.

Защита просила суд отклонить ходатайство следствия.

Как отмечалось в СМИ, в уголовном деле, обвиняемым по которому стал Щербаков, идет речь о вымогательстве у топ-менеджера госкорпорации "Ростех" Василия Бровко за непубликацию информации в одном из телеграм-каналов.

По делу также проходят и ранее были арестованы в России бизнес-партнер Щербакова Антон Сафонов и пиар-специалист Станислав Дайнеко.

Ленфильм Федор Щербаков
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