В Москве полсотни сотрудников доставки "Яндекса" оштрафованы после массовой драки

Штрафы выписаны за нарушения миграционного законодательства

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД выписали административные протоколы о нарушении миграционного законодательства более чем 50 сотрудникам крупной онлайн-платформы, сообщили в пресс-службе столичного управления полиции.

"Выявлены факты нарушения миграционного законодательства работниками крупной онлайн-платформы на Рябиновой улице. В результате в отношении 10 мигрантов были составлены административные материалы по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ, 2 человека привлечены к ответственности по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ и один по части 5 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда или режима пребывания в РФ)", - сказали в пресс-службе ведомства.

В отношении еще 37 иностранцев составлены административные материалы о незаконном осуществлении трудовой деятельности (ч. 2 ст. 18.10 КоАП).

Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, проверка проходила в офисе сервиса доставки "Яндекс".

По данным МВД, проверка стала следствием произошедшей 31 января массовой драки на улице Гвардейской, так же на западе столицы. Тогда правоохранители задержали семерых участников конфликта и возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК). Кунцевский и Никулинский суд назначили фигурантам дела штрафы. Также были приняты решения о дополнительном наказании в виде административного выдворения самовыездом и административного выдворения с помещением в центр временного содержания иностранных граждан.