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В правительстве РФ одобрили размещение рекламы на космической технике

В правительстве РФ одобрили размещение рекламы на космической технике
Фото: Роскосмос Медиа/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия одобрила законопроект, предусматривающий возможность установки наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры и размещение рекламы на космической технике, сообщили в "Роскосмосе".

В госкорпорации отметили, что "проведение рекламных кампаний в рамках действующих космических программ должно поспособствовать популяризации космической деятельности и привлечению молодых кадров в космическую отрасль".

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"Получаемый доход будет направляться на развитие инновационных космических программ и проектов", - сказали в госкорпорации.

Документ № 465445-8 был внесен в парламент группой сенаторов и депутатов, он уточняет полномочия "Роскосмоса" в области рекламной деятельности и наделяет корпорацию правом продвижения и проведения рекламных кампаний, включая установку и эксплуатацию наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры и размещения рекламы на космической технике.

Договоры на установку рекламных конструкций на объектах космической инфраструктуры в федеральной собственности будут заключаться без проведения торгов. Прибыль предлагается делить пополам: половина в федеральный бюджет в качестве неналоговых доходов, половина - на формирование специальных резервных фондов "Роскосмоса", говорится в пояснительных материалах.

По оценке госкорпорации, потенциальный доход от реализации таких проектов может составить до 200 млн руб. ежегодно от размещения рекламы на космической технике и до 5 млн рублей ежегодно от установки или эксплуатации наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры.

Роскосмос
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