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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

В Москве причиной смерти двух человек назвали возгорание батарей от самоката

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - На севере Москвы произошел пожар в квартире, погибли два человека, еще один пострадал, сообщает телеграм-канал федерального МЧС. Предварительной версией случившегося в ведомстве назвали возгорание аккумуляторных батарей электросамоката.

"На севере Москвы горела квартира на 35 квадратных метрах, - говорится в сообщении. - По предварительной версии, пожар случился от двух аккумуляторных батарей от электросамоката. Они воспламенились во время зарядки. Все прогорело до бетона.

Погибшие задохнулись от дыма. Пострадавшего спасатели передали врачам. Еще 17 жильцов дома были спасены.

Отмечается, что на месте работали 52 сотрудника МЧС и 14 единиц техники.

МЧС Москва
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