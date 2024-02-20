МИД РФ обсудил с ХАМАС и ФАТХ подготовку к межпалестинской встрече в Москве

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил по телефону с руководством палестинских движений ФАТХ и ХАМАС подготовку к готовящейся межпалестинской встрече в Москве, сообщили во вторник в МИД России.

"19 февраля по инициативе палестинской стороны состоялись телефонные разговоры Богданова с членом Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины, Центрального комитета ФАТХ Аззамом Ахмедом и заместителем председателя Политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что "в ходе бесед основное внимание было уделено проблематике палестино-израильского конфликта с упором на нарастающую гуманитарную катастрофу в секторе Газа".

"Был также проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам, связанным с подготовкой и проведением запланированной на конец февраля - начало марта в Москве на площадке Института востоковедения Российской академии наук межпалестинской встречи. При этом с российской стороны была подтверждена неизменная принципиальная позиция в поддержку палестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины", - добавили на Смоленской площади.