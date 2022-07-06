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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

Лидеры палестинских организаций ФАТХ и ХАМАС встретились впервые с 2016 года

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Первая за несколько лет личная встреча Махмуда Аббаса и Исмаила Хание – лидеров двух основных враждующих палестинских группировок ФАТХ и ХАМАС – состоялась накануне в Алжире, сообщили в среду палестинские СМИ.

Встреча прошла под эгидой президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.

Газета The Times of Israel отмечает, что последний раз лидеры ФАТХа и ХАМАСа встречались лично в 2016 году. Тогда визави Аббаса был другой руководитель ХАМАСа Халед Машааль.

Конфликт между двумя ведущими палестинскими организациями произошел в результате захвата движением ХАМАС в 2007 году власти в секторе Газа и изгнанием оттуда Палестинской национальной администрации, возглавляемой Аббасом.

Попытки примирить ФАТХ и ХАМАС и восстановить межпалестинское единство предпринимались неоднократно, но пока успехом не увенчались. Также на протяжении более 16 лет в Палестинской автономии не удается организовать всеобщие выборы.

В октябре 2018 года оба движения подписали в Каире соглашение о преодолении раскола и восстановлении целостности палестинской политической системы, однако основная часть договоренностей до сих пор не реализована на практике.

Израильская газета отмечает, что наблюдатели расценили прямой контакт Аббаса и Хание как очередную попытку возродить посреднические усилия по примирению враждующих палестинских сторон.

Палестина ФАТХ ХАМАС Махмуд Аббас Исмаил Хание
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