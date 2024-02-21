Сенаторы одобрили новый порядок взимания сбора за пользование водными биоресурсами

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, сокращающий период применения вычета при уплате сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов. Теперь вычет будет применяться не через год после освоения и переработки биоресурсов, а после вылова и выпуска продукции.

Вычет при уплате сбора за пользование водными биоресурсами - это сумма, которую рыбопромышленники и рыболовы могут учесть при расчете суммы сбора. Согласно Налоговому кодексу, есть три основания использования вычета: если организации и индивидуальные предприниматели занимаются переработкой улова и производством из него рыбной и иной продукции (по перечню правительства); рыболовством с использованием новых судов, построенных в России; прибрежным рыболовством. При этом вычет не может превышать 85% суммы сбора.

Авторы документа - группа сенаторов и депутатов, в том числе первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.



Как говорится в пояснительных материалах к законопроекту, предлагаемые изменения не затрагивают размер вычета и его основания.

"Они позволят сократить период применения вычета - применять его не через год после освоения и переработки водных биоресурсов, а после осуществления добычи (вылова) водных биоресурсов и выпуска из них продукции с высокой добавленной стоимостью в соответствии с определенным правительством перечнем такой продукции", - указывали авторы законопроекта.

Они считают, что возможность не отвлекать из оборота на один год финансовые ресурсы предприятий для уплаты сборов послужит для инвесторов - собственников новых рыбопромысловых судов и заводов источником финансирования инвестиционных обязательств.

Как сказано в пояснительной записке, размер вычета в 2024 году оценивается на уровне 1,2 млрд рублей, а с учетом прогнозируемого роста выпуска переработанной продукции с нарастающим итогом - не менее 3 млрд рублей в среднесрочной перспективе.

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования.