Проект о новом порядке сбора за пользование водными биоресурсами принят в I чтении

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, который корректирует период применения вычета при уплате сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов: вычет будет применяться не через год после освоения и переработки биоресурсов, а после вылова и выпуска продукции.

Законопроект № 459996-8 был внесен в парламент в октябре 2023 г. группой депутатов во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым.

Вычет при уплате сбора за пользование водными биоресурсами - это сумма, которую рыбопромышленники и рыболовы могут учесть при расчете суммы сбора. Согласно НК, есть три основания использования вычета: если организации и индивидуальные предприниматели занимаются переработкой улова и производством из него рыбной и иной продукции (по перечню правительства); рыболовством с использованием новых судов, построенных в РФ; прибрежным рыболовством. При этом вычет не может превышать 85% суммы сбора.

"Предлагаемые законопроектом изменения не затрагивают размер вычета и его основания, - говорится в пояснительных материалах. - Они позволят сократить период применения вычета - применять его не через год после освоения и переработки водных биоресурсов, а после осуществления добычи (вылова) водных биоресурсов и выпуска из них продукции с высокой добавленной стоимостью в соответствии с определенным правительством РФ перечнем такой продукции".

Авторы считают, что возможность не отвлекать из оборота на один год финансовые ресурсы предприятий для уплаты сборов послужит для инвесторов - собственников новых рыбопромысловых судов и заводов источником финансирования инвестиционных обязательств.

Согласно пояснительным материалам, размер вычета в 2024 г. оценивается на уровне 1,2 млрд руб., а с учетом прогнозируемого роста выпуска переработанной продукции с нарастающим итогом - не менее 3 млрд руб. в среднесрочной перспективе.

При внесении законопроекта предполагалось, что он вступит в силу с 1 января 2024 г. Поправки ко второму чтению принимаются до 15 февраля.