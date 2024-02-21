В Росавиации надеются на запуск прямых рейсов в 2024 году в пять стран

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Росавиация обсуждает запуск прямых рейсов в 2024 году между РФ и Филиппинами, Саудовской Аравией, Индонезией, российские авиакомпании заинтересованы в открытии рейсов в Бахрейн и Кувейт, сообщил в среду начальник управления регулирования перевозок и международного сотрудничества ведомства Лев Косинов.

"У нас планируется в 2024 году возобновление полетов в Манилу (Филиппины). Также планируется крупное расширение маршрутной сети в Китай, Вьетнам и Индию. Активно ведем работу по открытию и возобновлению прямого авиасообщения с Саудовской Аравией, Индонезией. Также у российских авиакомпаний есть заинтересованность в выполнении полетов в Бахрейн и Кувейт", - сказал он, выступая на стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ) по транспорту.

Представитель Росавиации напомнил, что в ряде аэропортов Российской Федерации установлен режим открытого неба.

"Это Владивосток, Калининград, Санкт-Петербург и Улан-Удэ. При этом на сегодняшний день не все имеющиеся коммерческие права иностранными авиакомпаниями используются в полной мере. Поэтому мы готовы к дальнейшему диалогу с авиакомпаниями, совместно с туристической отраслью, к развитию и расширению нашего авиасообщения", - добавил он.

"Мы достаточно оперативно стараемся рассматривать запросы иностранных авиакомпаний на разрешение на полеты к нам. Даже те, которые превосходят немножко договоренности имеющиеся, мы по согласованию с Минтрансом идем навстречу", - отметил Косинов.

По его словам, "в 2023 году было возобновлено авиасообщение с Вьетнамом, Грузией. К нам полетели КНДР, Кувейт, Марокко, Мьянма, открылись рейсы на Маврикий. Сначала из регионов, из Иркутска начались полеты во Вьетнам, но в начале 2024 года "Аэрофлот уже из Москвы полетел в Хошимин".

По данным Росавиации, в 2023 году по международным воздушным линиям в 2023 году было перевезено 22,4 миллиона пассажиров. Прямое авиасообщение из РФ осуществляется с 37 иностранными государствами, при этом российские авиакомпании выполняют полеты в 25 стран и 49 иностранных авиакомпаний летают в РФ из 28 государств.