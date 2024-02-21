Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

В Росавиации надеются на запуск прямых рейсов в 2024 году в пять стран

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Росавиация обсуждает запуск прямых рейсов в 2024 году между РФ и Филиппинами, Саудовской Аравией, Индонезией, российские авиакомпании заинтересованы в открытии рейсов в Бахрейн и Кувейт, сообщил в среду начальник управления регулирования перевозок и международного сотрудничества ведомства Лев Косинов.

"У нас планируется в 2024 году возобновление полетов в Манилу (Филиппины). Также планируется крупное расширение маршрутной сети в Китай, Вьетнам и Индию. Активно ведем работу по открытию и возобновлению прямого авиасообщения с Саудовской Аравией, Индонезией. Также у российских авиакомпаний есть заинтересованность в выполнении полетов в Бахрейн и Кувейт", - сказал он, выступая на стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ) по транспорту.

Представитель Росавиации напомнил, что в ряде аэропортов Российской Федерации установлен режим открытого неба.

"Это Владивосток, Калининград, Санкт-Петербург и Улан-Удэ. При этом на сегодняшний день не все имеющиеся коммерческие права иностранными авиакомпаниями используются в полной мере. Поэтому мы готовы к дальнейшему диалогу с авиакомпаниями, совместно с туристической отраслью, к развитию и расширению нашего авиасообщения", - добавил он.

"Мы достаточно оперативно стараемся рассматривать запросы иностранных авиакомпаний на разрешение на полеты к нам. Даже те, которые превосходят немножко договоренности имеющиеся, мы по согласованию с Минтрансом идем навстречу", - отметил Косинов.

По его словам, "в 2023 году было возобновлено авиасообщение с Вьетнамом, Грузией. К нам полетели КНДР, Кувейт, Марокко, Мьянма, открылись рейсы на Маврикий. Сначала из регионов, из Иркутска начались полеты во Вьетнам, но в начале 2024 года "Аэрофлот уже из Москвы полетел в Хошимин".

По данным Росавиации, в 2023 году по международным воздушным линиям в 2023 году было перевезено 22,4 миллиона пассажиров. Прямое авиасообщение из РФ осуществляется с 37 иностранными государствами, при этом российские авиакомпании выполняют полеты в 25 стран и 49 иностранных авиакомпаний летают в РФ из 28 государств.

РСТ Росавиация Филиппины Индонезия Саудовская Аравия Вьетнам
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд постановил истребовать активы автодилера "Рольф" в пользу РФ

Володин призвал министров стать более открытыми для диалога с депутатами

Котировки "Мечела" усилили падение после публикации производственных показателей

Приюты для животных и организации по вопросам семьи смогут получать господдержку

Приюты для животных и организации по вопросам семьи смогут получать господдержку

Сенаторы одобрили закон о самозапрете на кредиты

Сенаторы одобрили закон о самозапрете на кредиты

Киви банк закрыл офисы

Задержан подозреваемый в подготовке теракта против силовика в Подмосковье

ФСБ обвинила британскую организацию British Council в разведдеятельности

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });