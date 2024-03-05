"Аэрофлот" в 2023 году нарастил выручку от рейсов в Азию в 3,2 раза

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Выручка группы "Аэрофлот" от регулярных пассажирских рейсов в Азию в 2023 году выросла в 3,2 раза, до 73,5 млрд рублей, следует из данных в отчетности компании, которые проанализировал "Интерфакс".

Рейсы из России в страны Азии принесли группе 36,6 млрд рублей (годом ранее - 13,4 млрд рублей), в обратном направлении - 36,9 млрд рублей (против 9,9 млрд рублей).

В целом выручка "Аэрофлота" от регулярных пассажирских рейсов из России за рубеж и обратно в прошлом году увеличилась в 2 раза, до 216,2 млрд рублей. Самую большую долю выручки обеспечили перевозки в страны Ближнего и Среднего Востока и Африки (94,8 млрд рублей; рост в 2,3 раза). Рейсы в страны СНГ и обратно принесли 45,5 млрд рублей (рост в 1,6 раза).

Выручка от перевозок в Америку ("Аэрофлот" летает на Кубу) составила 2,4 млрд рублей, что в 1,8 раза меньше, чем в 2022 году.

Из-за санкционных ограничений "Аэрофлот" полностью лишился выручки от полетов в Европу. В 2022 году, согласно отчетности, они принесли ему 7,8 млрд рублей. В досанкционном 2021 году европейские рейсы обеспечили 40 млрд рублей, их доля была самой высокой в совокупной выручке группы.

Согласно презентации "Аэрофлота" для инвесторов, международная маршрутная карта группы в настоящее время состоит из рейсов в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Вьетнам, Египет, Индию, Иран, Казахстан, Киргизию, Китай, на Кубу, Маврикий, Мальдивы, Сейшелы, в ОАЭ, Таиланд, Турцию, Узбекистан, Шри-Ланку.

Выручка от внутренних регулярных рейсов "Аэрофлота" составила в 2023 году 347,7 млрд рублей - это на 31% больше, чем годом ранее.

Как сообщалось, общая выручка группы в прошлом году подскочила на 48%, до 612,2 млрд рублей, что выше консенсус-прогноза "Интерфакса", который составил 598 млрд рублей и предполагал рост на 45%.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России, она объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на "Московской бирже".