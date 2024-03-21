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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:36

Бывшие стеклозаводы AGC в России сменили название

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Борский и Клинский стеклозаводы утратили указание на бывшего собственника в наименованиях после перехода к президенту холдинга "Адамант" (Санкт-Петербург) Игорю Лейтису, соответствующие изменения отражены в ЕГРЮЛ.

Так, АО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" (Нижний Новгород) переименовано в АО "Борский стекольный завод", ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" (Московская область) - в ООО "Клинский стекольный завод".

Сведения о смене владельца Клинского стеклозавода официально внесены в ЕГРЮЛ 27 февраля, Борского стеклозавода - 20 марта.

Производитель стекла AGC продал российский бизнес Лейтису в феврале 2024 года. Сумма сделки не раскрывалась. Тогда пресс-служба AGC Glass Russia также сообщала, что предприятия предполагается объединить под единой группой зонтичного бренда, название которого планируется объявить весной 2024 года.

AGC Group - мировой лидер в производстве стекла для архитектурно-строительного и автомобильного применения. Подразделения компании находятся более чем в 30 странах мира.

В России AGC работала с 1997 года. В тот год в состав AGC вошел Борский стекольный завод, который был полностью переоснащен. Мощность предприятия - более 1,2 тысячи тонн листового стекла в сутки и до 1,5 млн машинокомплектов закаленного и многослойного автомобильного стекла в год. С 1998 года AGC организовывал центры дистрибьюции своей продукции в центральной и южной частях России (Москва, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород). В 2003 году открыто производство в Клину. Промышленный комплекс способен выпускать 1,6 тысячи тонн флоат-стекла в сутки.

"Адамант", как говорится на его сайте, был основан в Санкт-Петербурге в 1992 году и является одной из ведущих многопрофильных компаний на северо-западе России. Среди активов холдинга - 22 ТРК общей площадью более 1,2 млн кв. метров, а также более 50 предприятий, в том числе бетонный завод "Молодой ударник", завод порошковой окраски металлов "Нью Технолоджиз" и другие активы. Также холдинг включает крупного переработчика стекла "Российскую стекольную компанию" (АО "РСК"), которая управляет 14 заводами по промышленной обработке стекла в 10 городах России.

Клин Московская область Адамант AGC Group Игорь Лейтис Борский стеклозавод Нижегородская область
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