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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:24

Российские военные применили тяжелые огнеметные системы на авдеевском направлении

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В российской группировке войск "Центр" заявили об ударах по опорным пунктам ВСУ на авдеевском направлении.

"Экипажи тяжелых огнеметных систем уничтожили четыре опорных пункта в районе населенного пункта Северное", - сказал начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

По его данным, средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы HIMARS и управляемая авиационная бомба GBU-39.

"Потери противника составили до 145 военнослужащих, уничтожены пять боевых машин пехоты, два бронетранспортера М113, 26 автомобилей, гаубица М777 и три 120-мм миномета", - сказал Савчук.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 февраля 2024 годаВоенная операция на Украине
Александр Савчук Минобороны РФ HIMARS
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