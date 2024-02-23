Российские военные применили тяжелые огнеметные системы на авдеевском направлении

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В российской группировке войск "Центр" заявили об ударах по опорным пунктам ВСУ на авдеевском направлении.

"Экипажи тяжелых огнеметных систем уничтожили четыре опорных пункта в районе населенного пункта Северное", - сказал начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

По его данным, средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы HIMARS и управляемая авиационная бомба GBU-39.

"Потери противника составили до 145 военнослужащих, уничтожены пять боевых машин пехоты, два бронетранспортера М113, 26 автомобилей, гаубица М777 и три 120-мм миномета", - сказал Савчук.