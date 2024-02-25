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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Минобороны сообщило об улучшении положения армии РФ на двух направлениях

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные улучшили положение на донецком и авдеевском направлениях, нанесли удары по вооруженным силам Украины (ВСУ) на других участках, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Дылеевка и Курдюмовка (ДНР)", - говорится в сообщении.

По словам военных, потери украинской армии составили: свыше 360 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, орудие Д-20, САУ "Гвоздика", а также склад боеприпасов.

"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 3-й штурмовой бригады ВСУ и 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое (ДНР)", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что отражены семь контратак ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Ленинское, Ласточкино и Новобахмутовка (ДНР).

По данным министерства, армия Украины потеряла: до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, боевую машину РСЗО "Град", гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".

"На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 143-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Приколотное Харьковской области и Терны Донецкой народной республики", - заявили в Минобороны.

По данным ведомства, отражены четыре контратаки украинской армии в районе железнодорожной станции Сеньковка в Харьковской области.

Как заявили военные, "потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, танк, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица М198 производства США, а также орудие Д-20".

В Минобороны РФ отметили, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 121-й бригады теробороны в ДНР, а также отразили контратаку в районе населенного пункта Новодонецкое.

По его данным, потери украинской армии составили: до 140 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и боевая машина РСЗО "Град", станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AД" и склад боеприпасов.

"На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Щербаки Запорожской области", - заявили военные.

В Минобороны отметили, что в районе населенного пункта Работино отражены две контратаки штурмовых групп 15-й бригады Нацгвардии Украины, на данном направлении потери армии Украины составили: до 30 военнослужащих, три автомобиля и артиллерийская система М777 производства США.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 февраля 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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