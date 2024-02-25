Разгонный блок "Луны-25" войдет в атмосферу Земли над Тихим океаном 26 февраля

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Разгонный блок "Фрегат", выведший в августе станцию "Луна-25" на траекторию перелета к естественному спутнику Земли, 26 февраля войдет в атмосферу над южной частью Тихого океана, сообщили в институте прикладной математики им. Келдыша (ИПМ) РАН.

"26 февраля в 18:43:09 по всемирному времени (21:43:09 по Москве - ИФ) предположительно в 400 км к северо-северо-западу от Американского Самоа в южной части Тихого океана ожидается вхождение в атмосферу Земли разгонного блока "Фрегат", который 10 августа вывел на орбиту КА "Луна-25", - говорится в сообщении телеграм-канала института.

Ученые также опубликовали анимацию полета "Фрегата" из 30 снимков, полученных в пятницу 19-см телескопом в обсерватории ИПМ РАН, находящейся в селении Мульта (Алтайский край).

Первая в современной истории России лунная миссия стартовала 11 августа. Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" был выполнен с космодрома Восточный. Мягкая посадка станции "Луна-25" на Южном полюсе естественного спутника Земли должна была состояться 21 августа, однако 19 августа аппарат был потерян, столкнувшись с лунной поверхностью.