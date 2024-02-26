Встреча Путина и Эрдогана не состоится до президентских выборов в РФ

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Встреча лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не состоится до президентских выборов в России, но подготовка к контактам на высшем уровне ведется, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"До выборов - нет", - сказал он журналистам в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам представителя Кремля, "до выборов достаточно сжатый и напряженный график у президента, да и у господина Эрдогана весьма напряженный".

"Но подготовка к контактам на высшем уровне ведется, мы об этом неоднократно заявляли", - добавил он.

Песков пояснил, что "эти контакты состоятся в тот момент, когда это будет наилучшим образом подходить графикам двух президентов".