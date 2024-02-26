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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Сахалинское управление морской связи присоединено к ФГУП "Нацрыбресурсы"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Производственно-техническое управление морской связи и мониторинга (Южно-Сахалинск) присоединено к ФГУП "Нацрыбресурсы".

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина подписан 26 февраля и размещен на официальном портале правовой информации.

Предложение об этом преобразовании внесло правительство. Президент поручил ему в 9-месячный срок провести все мероприятия, связанные с реорганизацией.

ФГУП "Нацрыбресурс" было создано в соответствии с распоряжением правительства РФ в сентябре 1999 года для развития транспортно-логистической системы поставки рыбы и рыбопродукции на территорию России, восстановления и поддержания причалов и портовой инфраструктуры в рыбных терминалах морских портов для организации своевременного и качественного обслуживания рыбопромыслового флота.

В его ведении, в частности, находятся 199 портовых гидротехнических сооружений, 19 судов. Больше всего ГТС расположено на Дальнем Востоке.

Сахалин Южно-Сахалинск ФГУП "Нацрыбресурсы"
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