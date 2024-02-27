Кольская АЭС 7 марта начнет ремонтную кампанию с отключения энергоблока №1

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Продолжительность поочередного планово-предупредительного ремонта всех четырех энергоблоков Кольской АЭС (КАЭС, Мурманская область) в текущем году составит 183 суток, сообщила пресс-служба станции. Кольская АЭС

Ремонтная кампания начнется с энергоблока №1, его отключение запланировано на 7 марта. Ремонт продлится 57 дней.

"В соответствии с графиком на энергоблоке №1 будут выполнены капитальный ремонт реакторной установки и профилактические работы на паротурбинной установке и турбогенераторе с целью повышения безопасности и надежности эксплуатации оборудования", - приводятся в сообщении слова главного инженера КАЭС Владимира Матвеева.

Планируется также замена насосов и арматуры в реакторном и турбинном отделении, модернизация резервного статора турбогенератора и кабельных линий, реализация защиты от замыкания блочных трансформаторов.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока КАЭС, которые несут суммарную нагрузку 1427 МВт.

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска, на берегу озера Имандра. АЭС является крупнейшим энергетическим предприятием на Кольском полуострове, поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии, вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реакторами типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый.