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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Что произошло за день: среда, 28 февраля

Депутаты Приднестровья обратились к России, закон о рекламе на ресурсах иноагентов принят Думой, умер Николай Рыжков

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дума приняла закон о запрете на размещение рекламы на ресурсах иноагентов. Ранее Вячеслав Володин сообщал, что предлагаемые поправки касаются любых платформ - сайтов, блогов, социальных сетей.

- Депутаты Приднестровья призвали Россию принять меры по защите региона в условиях давления со стороны Молдавии. Обращение означает в первую очередь просьбу о дипломатической поддержке, заявил министр иностранных дел непризнанной республики. Российские профильные ведомства рассмотрят обращение, сообщили в МИД России. Ранее в министерстве подчеркнули, что заявления о планах аннексии Приднестровья Россией - это спекуляции.

- Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков. Ему было 94 года.

- Uniper не исключает арбитража против РФ, если вопрос об активах не будет решен. Компания напомнила, что еще в 2021 году решила продать долю в "Юнипро", нашла покупателя, но сделка не была одобрена властями РФ.

- ОДКБ создает Армении проблемы в сфере безопасности, заявил Никол Пашинян. По его словам, страна де-факто заморозила отношения с ОДКБ, заморозит и де-юре, если проблемы по вопросу ее деятельности не будут решены. При этом в парламенте Армении ранее сказали, что предыдущие высказывания Пашиняна об ОДКБ были не правовой оценкой, а политической.

- ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Гефест". В связи с нарушениями федеральных законов и нормативов Центробанка регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к банку меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков.

- Агент разведки Украины осужден в РФ на 11,5 лет за попытку купить детали к С-300. Сергей Кривицкий был задержан с поличным в Ростове-на-Дону.

- Курс биткойна поднялся выше $61 000. С начала года криптовалюта подорожала более чем на 40%.

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