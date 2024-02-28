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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

В парламенте Армении заявили, что слова Пашиняна об ОДКБ не были правовой оценкой

В парламенте Армении заявили, что слова Пашиняна об ОДКБ не были правовой оценкой
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о заморозке участия в ОДКБ является политической, а не правовой оценкой, считает председатель парламентской комиссии по внешним отношениям Саркис Ханданян.

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"Заявление премьер-министра означает то, что есть на данном этапе в отношениях с ОДКБ. А есть то, что в отношениях Армении и ОДКБ нет какого-либо прогресса и Армения в последнее время не участвует в работе ОДКБ", - сказал Ханданян журналистам.

"Учитывая озвученную нами неоднократно позицию о деятельности или бездействии ОДКБ, заявление премьер-министра является конкретной фиксацией ситуации, а именно - на данном этапе отношения с ОДКБ заморожены. Последуют ли за этим действия или нет, покажет время", - отметил он.

По его словам, речь идет не о правовой оценке.

"Это политическая оценка. Это форма комментирования существующей ситуации", - сказал Ханданян.

На вопрос, когда Армения примет решение о выходе из ОДКБ, Ханданян ответил: "Время покажет. Ничто нас не сковывает. Если будет необходимо, чтобы это решение было принято завтра, то оно будет принято. Решение будет принято в результате оценки ситуации и времени".

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23 февраля Пашинян в интервью телеканалу France 24 заявил, что "реакция ОДКБ не соответствовала реальности в отношении Армении, в частности в 2021, в 2022 годах, и очевидно это не могло остаться не замеченным со стороны Армении".

"Сегодня на практике мы фактически заморозили наше участие в этом договоре, в этой организации. Что будет завтра... Посмотрим", - сказал Пашинян.

В Кремле заявили, что намерены до конца прояснить позицию Еревана по вопросу его участия в ОДКБ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что устав этой организации не предусматривает такой статус, как "замороженное членство".

ОДКБ Ереван Никол Пашинян Армения
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