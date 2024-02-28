Мантуров подтвердил прибыльность "АвтоВАЗа" в 2023 году

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" закончило прошлый год с операционной прибылью, в этом году продолжит списание убытков прошлых лет с тем, чтобы завершить этот процесс в 2025 году, рассказал журналистам вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

"В прошлом году убытка не было, более того - мы списали часть убытков прошлых лет, и в этом году они будут практически досписаны, что-то еще остается на 2025 год, но операционно - прибыль", - заявил он.

По его словам, правительство сейчас решает вопрос о поддержки компании для снижения ее долговой нагрузки, которая выросла в 2023 году.

"Что касается кредиторской задолженности, то она увеличилась, потому что нужно параллельно и новые модели запускать, и производство обеспечивать оборотными средствами, чтобы выполнить все планы перед поставщиками комплектующих. Ведь "АвтоВАЗ" должен был поддержать поставщиков компонентов, чтобы они получили возможность увеличить мощности и подготовить свои производства под растущие объемы. И мы как раз думаем оказать им поддержку по снижению долговой нагрузки, но пока ещё не выработали окончательное решение", - сказал чиновник.

В начале января президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщал, что компания завершила 2023 год с прибылью и остается финансово стабильной.

"Я понимаю, что вас интересуют цифры. Но "АвтоВАЗ" не является публичной компанией, и сегодня раскрытие этой отчетности - чего нам позволяет не делать законодательство - возможно, приведет к усилению рисков и вызовов. Поэтому я хочу лишь ограничиться тем, что работа "АвтоВАЗа" с финансовой точки зрения была стабильной и прибыльной. И эта прибыль будет направлена на проекты дальнейшего развития - нашу инвестиционную программу (утверждена на 2024 год в объеме 40 млрд рублей - ИФ)", - говорил Соколов.