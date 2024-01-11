Продажи "АвтоВАЗа" в 2023 году выросли в 1,9 раза, завершив год снижением

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Lada в России в 2023 году выросли в 1,9 раза (на 86,9%), до 352 572 штук, сообщил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов на годовой пресс-конференции компании в четверг.

За декабрь автопроизводитель реализовал на российском рынке 33 054 автомобиля. Таким образом, продажи Lada в прошлом месяце были ниже ноябрьских на 8,3% и продолжили снижение второй месяц подряд.

"Впервые за десятилетие бренд Lada стал уверенно доминирующим с точки зрения понятий нашего антимонопольного законодательства. Я бы назвал эту позицию лидирующей, хотя мы находимся в жесткой конкурентной среде. Поскольку мы видим, что весь рынок автомобилей в России претерпел кардинальные, драматические изменения", - сказал Соколов, отметив, что в то же время конкурентная среда на авторынке, присутствовавшая в предыдущее десятилетие, в целом, сохранилась.

По оценкам "АвтоВАЗа", рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2023 году без учета параллельного импорта вырос на 45%, до 1 млн шт. Рыночная доля Lada в 2023 году составила 35% против 27% по итогам 2022 года.

"Доля-то рынка (у Lada за год - ИФ) 35%, но это в количестве проданных автомобилей. А если брать в денежном выражении, то наша доля рынка сильно не впечатляет - она остается в пределах 10-11%. И, конечно же, это повод серьезно задуматься и проанализировать ситуацию на рынке, открытие наших границ по отношению к другим брендам, другим странам. И с учетом насопоставимого масштаба рынков задуматься о том, какие меры поддержки необходимы, чтобы высоколокализованные продукты "вытаскивали" за собой целую отрасль российской промышленности, как автопром", - сказал Соколов.

Экспортные поставки автопроизводителя в прошлом году велись в восемь стран: в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан было общей сложности экспортировано 6,5 тыс. автомобилей.

Как сообщил Соколов, за прошлый год "АвтоВАЗ" произвел в общей сложности 374 077 автомобилей. "Наши производственные планы на текущий год выходят на новый уровень и при благоприятном стечении обстоятельств и макроэкономической обстановке возьмут планку в 500 тысяч автомобилей", - сказал глава "АвтоВАЗа".

По его словам, компания завершила 2023 год с прибылью и остается финансово стабильной. "Я понимаю, что вас интересуют цифры. Но "АвтоВАЗ" не является публичной компанией, и сегодня раскрытие этой отчетности - чего нам позволяет не делать законодательство - возможно, приведет к усилению рисков и вызовов. Поэтом я хочу лишь ограничиться тем, что работа "АвтоВАЗа" с финансовой точки зрения была стабильной и прибыльной. И эта прибыль будет направлена на проекты дальнейшего развития - нашу инвестиционную программу", - сказал Соколов, напомнив, что объем инвестпрограммы на 2024 год утвержден на уровне 40 млрд руб.