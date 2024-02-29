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Путин заявил, что вклад туризма в ВВП России вырастет вдвое к 2030 году - до 5%

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Вклад туристической отрасли в ВВП России вырастет вдвое к 2030 году, до 5%, число турпоездок по стране - до 140 млн, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг с посланием Федеральному Собранию.

Говоря о развитии инфраструктуры туризма в стране в ближайшие годы, он напомнил, что в результате реализации проекта "Пять морей" современные гостиничные комплексы появятся на побережье Байкала, Каспийского моря, Балтики, Азовского, Черного и Японского морей.

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"Только этот проект позволит увеличить внутренний турпоток еще на 10 миллионов человек в год. А в целом по стране, с учетом динамичного развития таких туристических центров, как Алтай, Камчатка, Кузбасс, Северный Кавказ, Карелия, Русский Север, до 2030 года турпоток должен практически удвоиться, до 140 миллионов человек в год. При этом вклад туризма в ВВП России также вырастет вдвое, до 5%. В ближайшее время выработаем дополнительные решения на этот счет", - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что при создании круглогодичного курорта на Байкале необходимо придерживаться принципа "ноль загрязнения", то есть полного отсутствия отходов и неочищенных стоков озера.

Он также сообщил, что к 2030 году во всех национальных парках страны будет создана инфраструктура для экологического туризма, включая экотропы и пешие маршруты, площадки для отдыха, музеи и визит-центры.

Владимир Путин Байкал
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