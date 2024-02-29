Путин пригласил зарубежных партнеров использовать возможности Севморпути

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Россия обеспечит круглогодичную навигацию на Северном морском пути, приглашает зарубежных партнеров использовать этот маршрут. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

"В зоне особого внимание дальнейшее развитие Северного морского пути. Мы приглашаем зарубежные логистические компании, государства активно использовать возможности этого глобального транспортного коридора. В прошлом году по нему прошло 36 млн тонн грузов. Обращаю ваше внимание, коллеги, это в пять раз больше рекордного показателя Советского Союза", - сказал он.

"Обеспечим круглогодичную навигацию на Севморпути, будем увеличивать обороты наших северных портов, включая Мурманский транспортный узел. И, конечно, наращивать арктический флот. В прошлом году вышла в рейд уникальная научно-исследовательская ледокольная платформа "Северный полюс". В начале этого года на балтийском заводе заложен новый атомный ледокол – "Ленинград", в следующем году заложим еще один корабль такого же класса – "Сталинград". А на дальневосточной верфи "Звезда" строится ледокол нового поколения "Лидер" вдвое большей мощности. На базе наших отечественных верфей планируем существенно обновить торговый флот, танкеры, газовозы, контейнеровозы. Это позволит российскому бизнесу выстраивать эффективные потоки в условиях меняющейся логистики, кардинальных перемен в глобальной экономике", - добавил президент.

Ранее президент РФ поставил задачу нарастить грузооборот на Севморпути до 80 млн тонн в 2024 году. За последние несколько лет был принят ряд государственных решений, способствующих активизации углеводородных проектов вдоль СМП, а также развитию инфраструктуры и флота на этом маршруте. В том числе - план развития Севморпути до 2035 года с общим объёмом финансирования почти 1,8 трлн рублей.

Представители властей РФ подчеркивали, что СМП, который на 30% короче маршрута через Суэцкий канал, может стать новой международной транспортной альтернативой, а РФ готова к международному партнерству по развитию маршрута.

Границы СМП определены Кодексом торгового мореплавания: от архипелага Новая Земля на западе до мыса Дежнёва на Чукотке.