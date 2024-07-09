Путин заявил об удобстве Северного морского пути для коммерческих перевозок

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Россия создает на Дальнем Востоке площадку, которая свяжет Северный морской путь с другими маршрутами; соответствующую интерактивную карту президент РФ Владимир Путин показал премьеру Индии Нарендре Моди во время осмотра во вторник экспозиции павильона "Атом" на ВДНХ.

Руководителям двух стран продемонстрировали модель перспективного атомохода проекта "Лидер". "Будет идти по любому льду с коммерческой скоростью!" - указал президент РФ.

Российский лидер, обратившись к интерактивной карте с маршрутами, отметил, что "Северный морской путь - самый удобный путь", и он быстрее других морских направлений, например, Суэцкого. "Тут только лед - но для льда у нас есть ледокол", - указал Путин на перспективный атомоход.

Глава государства отметил на карте район Чукотки и Камчатки, где оканчивается Севморпуть, но отдельно выделил Сахалин. Там, указал Путин, "складируют большое количество (контейнеров для сжиженного газа - ИФ) LNG", которые потом можно будет направить дальше. "Работа (над созданием удобной складской перехватывающей площадки - ИФ) здесь уже идет", - отметил президент РФ.