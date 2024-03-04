Роскомнадзор разослал 34 сайтам требования удалить контент об обходе блокировок

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор с 1 марта направил владельцам сайтов 34 уведомления о необходимости удаления контента, рекламирующего и популяризирующего обход блокировок, из них шесть страниц были заблокированы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор приступил к ограничению доступа к информации в Сети, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту. Критерии оценки в интернете таких материалов утверждены приказом ведомства. С 1 марта 2024 года Роскомнадзор направил 34 уведомления владельцам сайтов с требованием удалить подобный противоправный контент. С 28 интернет-страниц владельцы ресурсов оперативно удалили запрещенные материалы", - сообщили в РКН.

"За неисполнение требований ведомства и неудаление материалов по указанной тематике РКН заблокировал шесть страниц", - добавили в ведомстве.

За неудаление информации о способах обхода блокировок доступа к противоправному контенту в интернете по требованию ведомства закон предусматривает административную ответственность по ст. 13.41 КоАП в виде штрафа в размере от 800 тысяч рублей до 4 млн рублей.

"В случае повторного правонарушения предусмотрены оборотные штрафы в размере от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки компании", - отметили в РКН.

Соответствующий приказ РКН был подписан 8 ноября 2023 года, опубликован 1 декабря и действует до 1 сентября 2029 года.

В приказе, который дополняет ранее действовавший документ, речь идет о критериях оценки "информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ", наличие одного или нескольких из которых позволит РКН принять решение о внесении страниц и сайтов в Единый реестр запрещенной информации.

Один из критериев - наличие информации, содержащей "описание действий, позволяющих получить доступ", "дающей представление о способах, методах обеспечения доступа", а также "побуждающей к использованию способов, методов обеспечения доступа" к заблокированным в РФ ресурсам и/или сетям, "в том числе путем описания преимуществ их использования, или информации, одобряющей или оправдывающей их использования".

Также среди критериев перечислены: наличие информации, "содержащей предложение о приобретении доступа к информации и (или) информационному ресурсу, в том числе к программе для электронных вычислительных машин, позволяющим получить доступ" к заблокированным в России ресурсам и/или сетям. Пятым критерием стало "наличие информации, предоставляющей возможность получения доступа, в том числе путем загрузки программ для ЭВМ" к ресурсам и/или сетям, заблокированным в России.

Критерии не применяются "в отношении научной, научно-технической и статистической информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории России".