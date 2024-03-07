Производство вина в России в январе-феврале выросло на 31,2%

Производство водки за этот период увеличилось на 5,5%

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Алкогольные предприятие РФ в январе-феврале этого года произвели 10,362 млн декалитров (дал) водки, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года, производство вина за этот период увеличилось почти на треть, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Производство коньяка снизилось на 5,4%, до 1,157 млн дал. Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов выработано 15,37 млн дал, что на 7% больше прошлогоднего показателя.

Винодельческие предприятия за два месяца 2024 г. произвели 4,444 млн дал виноградных вин, что на 31,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Игристых (шампанских) вин выработано 2,085 млн дал (на 25,6% больше), ликерных - 242,6 тыс. дал (на 40% больше).

Производство слабоалкогольных напитков снизилось на 5,7%, до 2,76 млн дал.

Всего алкогольная отрасль за два месяца выпустила 26,863 млн дал спиртосодержащей и алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 12,7% больше, чем в прошлом году.

Как сообщала ранее служба, производители в РФ в последнее время активно замещают сократившийся импорт некоторых видов алкогольной продукции отечественными аналогами. Эта тенденция продолжится, полагают в Росалкогольтабакконтроле.