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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

В Минздраве РФ заявили о снижении доли повторных инфарктов на треть за три года

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В России доля повторных инфарктов миокарда у пациентов снизилась на 32,5% за время реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" с 2019 по 2023 год, сообщил первый замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко.

По его словам, число случаев смерти пациентов после повторного инфаркта миокарда благодаря этой программе снизилось почти на 65%.

"Две трети жизней мы смогли сберечь только благодаря сосудистой программе и получению лекарственных препаратов", - сказал Фисенко в ходе заседания Общественного совета при Минздраве России.

По его словам, во всех регионах страны сформирована развитая система оказания экстренной помощи при инсультах и инфарктах, которая в настоящее время "показывает свой эффект". "Все это выражается в снижении смертности и достижении соответствующих показателей", - отметил он.

Фисенко сообщил, что за прошлый год 806 тыс. пациентов получили лекарственную терапию после перенесенных сосудистых катастроф.

Минздрав РФ
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