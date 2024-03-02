Однодневные комплексы ОСАГО стали доступны водителям

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Полисы ОСАГО со сроком действия от 1 дня до 3 месяцев можно будет оформить российским автовладельцам по желанию со 2 марта этого года. Соответствующие поправки в закон об ОСАГО вступают в силу с этой даты.

Традиционные годовые полисы ОСАГО будут действовать по-прежнему.

В целях противодействия мошенничеству при покупке краткосрочных полисов законом об ОСАГО предусмотрена так называемая "временная франшиза", то есть договор ОСАГО будет вступать в силу только через три дня после его заключения. Это позволит избежать случаев заключения договоров, когда, например, ДТП уже случилось. При этом закон позволяет установить в договоре ОСАГО и более короткий срок вступления его в силу, если обе стороны договора - и страховщик, и страхователь - согласны на это, пояснили в Российском союзе автостраховщиков (РСА) со ссылкой на президента Евгения Уфимцева.

Согласно изменениям в закон об ОСАГО, верхняя ценовая граница короткого полиса не может превышать стоимость годового полиса ОСАГО. Таким образом, автостраховщики имеют право самостоятельно определять размер понижающего коэффициента по коротким полисам "автогражданки".

Вместе с тем в РСА уточнили, что "с учетом статистического фактора, свидетельствующего, что чем короче договор, тем он убыточнее, стоимость однодневного договора не может быть равна 1/365 годового".

"Вне зависимости, короткий у вас полис или годовой, все споры со страховщиками, вытекающие из отношений, регулируемых законом об ОСАГО, нужно адресовать финансовому уполномоченному", - обратил внимание финуполномоченный Виктор Климов, комментируя нововведение. Он напомнил, что процедура подачи обращения в службу и рассмотрения спора простая, быстрая и бесплатная для граждан. Срок рассмотрения обращения в досудебном порядке ограничен законом: в течение 15 рабочих дней должно быть вынесено решение по обращению.

Глава АО "Национальная страховая информационная система" (НСИС, 100%-ная дочерняя структура Банка России) Николай Галушин накануне запуска коротких полисов ОСАГО сообщил, что информационная система ОСАГО к этому готова.

"Резкого увеличения количества договоров страхования сразу после 2 марта мы не ожидаем", - сказал Галушин. В принципе информационная система ОСАГО может выдерживать увеличение нагрузки. "Появление договоров ОСАГО сроком действия до 1 дня обеспечит предоставление дополнительных возможностей водителям транспортных средств", - полагает он.

В свою очередь президент РСА Евгений Уфимцев, комментируя появление в РФ краткосрочных полисов ОСАГО, высказал предположение, что в первую очередь такие полисы будут интересны тем таксистам, "кто осуществляет такую деятельность не на регулярной основе, а также водителям, которым необходимо совершать редкие или разовые поездки".

До сих пор в рамках годовых договоров ОСАГО по договоренности со страховщиком автовладелец мог указать ограниченный период эксплуатации автомобиля, что снижало его стоимость, но сам договор оформлялся всегда сроком на 1 год.