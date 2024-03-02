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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Что произошло за день: суббота, 2 марта

Шесть человек пострадали при ЧП в Петербурге, над Финским заливом сбиты воздушные цели, сотрудники СКР пострадали при атаке беспилотника в Брянской области

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Шесть человек обратились за медпомощью после ЧП на Пискаревском проспекте в Петербурге. По данным Росгвардии, предварительно, причиной происшествия стало падение беспилотника. Жителям пострадавшего дома выплатят компенсацию, повреждения устранят за счет города.

- ПВО поразила воздушные цели над Финским заливом в Ленинградской области в субботу вечером, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

- Группа СКР подверглась атаке беспилотника в приграничном районе Брянской области. Двое сотрудников ведомства получили ранения, еще двое были контужены при детонации взрывного устройства, сообщил губернатор Александр Богомаз.

- Умерла дизайнер Айрис Апфель, ей было 102 года.

- Футболисты московского ЦСКА сыграли с "Оренбургом" со счетом 1:1 в домашнем матче 19-го тура чемпионата России. С аналогичным счетом завершился матч "Краснодар" - "Рубин".

- Алан Дзагоев будет заниматься в ЦСКА скаутингом, просмотром игроков и координационной работой. Бывший полузащитник ЦСКА последние недели проходил стажировку. Дзагоев объявил о завершении карьеры в ноябре 2023 года.

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