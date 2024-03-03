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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:17

Потушен пожар в алтайском отеле на 1,2 тыс. кв. метров

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Открытое горение ликвидировано в спа-комплексе отеля Grand Chalet Altay на территории ОЭЗ "Бирюзовая Катунь", сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре в отеле поступило накануне в 22:19 по местному времени (18:19 по Москве).

"Локализация пожара в 02:06 (по местному времени) 3 марта 2024 года, в 06:45 ликвидация открытого горения на площади 1200 кв. м", - говорится в сообщении .

Данных о пострадавших не поступало.

Для ликвидации пожара привлекались 34 человека, 11 единиц техники, из них от МЧС России: 29 человек личного состава, 9 единиц техники.

МЧС России Grand Chalet Altay Алтайский край
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