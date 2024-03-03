Рейсовые автобусы объезжают перекрытый участок трассы "Таврида" через Феодосию

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Власти Крыма организовали объезд перекрытого в Крыму участка федеральной трассы "Таврида" рейсовыми автобусами через Феодосию, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Схема движения автобусов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок временно изменена с объездом через город Феодосию, далее на Приморский и автомобильную дорогу "Тавриду" в прямом и обратном направлениях", - написал Лукашенко в своем телеграм-канале.

Он добавил, что движение автотранспорта ограничено в районе 89 км трассы "Таврида" (севернее Феодосии - ИФ). По словам Лукашенко, перекрытый участок можно объехать по дороге через Владиславовку (Кировский район) и Семисотку (Ленинский район) либо через Феодосию.

Лукашенко также уточнил, что железнодорожный транспорт работает в обычном режиме (в районе перекрытия автотрассы проходит железнодорожная ветка от Владиславовки в Феодосию - ИФ).

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что временно ограничено движение по трассе "Таврида" в районе Феодосии.