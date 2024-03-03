Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:17

Рейсовые автобусы объезжают перекрытый участок трассы "Таврида" через Феодосию

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Власти Крыма организовали объезд перекрытого в Крыму участка федеральной трассы "Таврида" рейсовыми автобусами через Феодосию, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Схема движения автобусов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок временно изменена с объездом через город Феодосию, далее на Приморский и автомобильную дорогу "Тавриду" в прямом и обратном направлениях", - написал Лукашенко в своем телеграм-канале.

Он добавил, что движение автотранспорта ограничено в районе 89 км трассы "Таврида" (севернее Феодосии - ИФ). По словам Лукашенко, перекрытый участок можно объехать по дороге через Владиславовку (Кировский район) и Семисотку (Ленинский район) либо через Феодосию.

Лукашенко также уточнил, что железнодорожный транспорт работает в обычном режиме (в районе перекрытия автотрассы проходит железнодорожная ветка от Владиславовки в Феодосию - ИФ).

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что временно ограничено движение по трассе "Таврида" в районе Феодосии.

Феодосия Крым Николай Лукашенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Режим КТО введен в части Карабулака в Ингушетии

Что произошло за день: суббота, 2 марта

ПВО поразила воздушные цели над Финским заливом в Ленинградской области

В Росгвардии назвали возможной причиной ЧП в Петербурге падение беспилотника

В Росгвардии назвали возможной причиной ЧП в Петербурге падение беспилотника

Шесть человек обратились за медпомощью после ЧП в Петербурге

Шесть человек обратились за медпомощью после ЧП в Петербурге

Губернатор Петербурга сообщил о ЧП в Красногвардейском районе

Людмила Улицкая признана иноагентом

Людмила Улицкая признана иноагентом

Что произошло за день: пятница, 1 марта

Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе

Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе

Новые инициативы из послания президента могут потребовать 5,7 трлн рублей из бюджета

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });