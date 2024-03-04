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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Специалисты и операторы связи начали проверку из-за сбоя в работе Telegram

Специалисты и операторы связи начали проверку из-за сбоя в работе Telegram
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), созданного в рамках реализации законодательства о суверенном рунете, проводят вместе с операторами связи проверку в связи с жалобами пользователей на сбои в работе Telegram.

"Пользователи жалуются на невозможность загрузки сообщений и проблемы с открытием медиафайлов", - говорится в сообщении центра.

"Специалисты ЦМУ ССОП проводят проверку совместно с операторами связи", - отмечается в сообщении.

Вечером в понедельник на ресурсы, отслеживающие сбои в работе интернет-сервисов, стали поступать жалобы, в основном из Москвы и Петербурга, на проблемы в работе Telegram.

ЦМУ ССОП создан в рамках реализации законодательства о суверенном рунете на базе подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ).

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