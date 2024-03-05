В Ленинградской области открыто движение по новому мосту на подъезде к промузлу Кириши

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Движение по новому автомобильному мосту через реку Волхов на подъезде к городу Кириши открыто в Киришском районе Ленинградской области во вторник, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Сооружение построено раньше контрактных сроков в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Новый мост даст дополнительный импульс развития одному из крупных промышленных центров Ленинградской области, связав Кириши с дорогой на Волхов и Зуево надежной переправой", - говорится в сообщении.

Новый мост расположен на региональной автодороге в 23 метрах выше по течению Волхова от оси старого моста, построенного в 1966 году и уже практически выработавшего свой ресурс. Полная длина нового моста составляет 438 метров, вместе с подходами – около километра. Предусмотрено две полосы движения. Высота промежуточных опор над зеркалом воды достигает 23,5 м. Само сооружение состоит из шести опор и пяти пролетов, общий вес металлических конструкций составляет свыше 2 тыс. тонн.

Строительство моста началось в 2020 году, изначально завершить его планировалось в 2025 году. Стоимость работ составила 3,7 млрд рублей, генеральным подрядчиком выступило московское ООО "Евротрансстрой".

Новый мостовой переход через Волхов в городе Кириши потребовался из-за значительного увеличения интенсивности движения легкового и грузового транспорта.

В октябре 2023 года в Ленобласти было открыто движение по мосту через Свирь. Его строительство также велось в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", общая стоимость работ – 4,5 млрд рублей.

ООО "Евротрансстрой" специализируется на содержании, реконструкции и капремонте автодорог и искусственных сооружений, эстакад, труб, подпорных стен и т.п. По данным сайта компании, численность ее инженерно-технических работников – более 500 человек, рабочих – более 1,6 тыс., единиц техники – около 400 штук.